L’onorevole Gigi Casciello FI | “Va bene prorogare la chiusura ma le deroghe vanno

(Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Con appena 691concesse la Campania è ultima tra le Regioni che hanno consentito ad aziende rientranti nella filiera delle attività essenziali di ripartire. E questi dati forniti dai sindacati, con 16milain Emilia e oltre 10mila in Veneto tanto per citare due Regioni con situazioni sanitarie molto complesse, invitano a riflettere sul modo con cui la giunta De Luca intenda aiutare la ripartenza di un territorio già afflitto da note e storiche difficoltà rispetto ad altre aree del Paese”. Lo afferma l’onorevole, deputato di Forza Italia e tra i fondatori dell’Associazione Voce Libera. “Davvero si può pensare di demandare solo alla politica il futuro del tessuto imprenditoriale della Campania? E se sì, con quali soldi? Quelli del Governo, che altro non propone ...