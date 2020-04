"L'intellettuale liberale è aperto verso chi non la pensa come lui". Doccia gelata per Conte in arrivo anche dalla Rai (Di lunedì 13 aprile 2020) Per Marcello Foa, presidente Rai, l'intellettuale davvero liberale non è conformista, "è aperto verso chi non la pensa come lui". Un chiaro riferimento a quanto accaduto in questio giorni dopo la conferenza stampa in cui Giuseppe Conte ha attaccato le opposizioni: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "Questa è la mia idea di pluralismo: rispetto e apertura. Il Paese – insiste in una lunga intervista all'Adnkronos - ha una varietà culturale e intellettuale che spesso non ha una giusta rappresentazione nel mondo dei media e che infatti trova espressione soprattutto nel web. Io penso che la Rai dovrebbe rappresentare con equilibrio ma senza prevenzioni anche questo mondo, ovviamente con interpreti che siano autorevoli e credibili". Poi Foa scende nei dettagli, sempre però mantenedo una certa neutralità: "Mi sembra che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 aprile 2020) Per Marcello Foa, presidente Rai, l'davveronon; conformista, "chi non lalui". Un chiaro riferimento a quanto accaduto in questio giorni dopo la conferenza stampa in cui Giuseppe Conte ha attaccato le opposizioni: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. "Questa; la mia idea di pluralismo: rispetto e apertura. Il Paese – insiste in una lunga intervista all'Adnkronos - ha una varietà culturale eche spesso non ha una giusta rappresentazione nel mondo dei media e che infatti trova espressione soprattutto nel web. Io penso che la Rai dovrebbe rappresentare con equilibrio ma senza prevenzioni anche questo mondo, ovviamente con interpreti che siano autorevoli e credibili". Poi Foa scende nei dettagli, sempre però mantenedo una certa neutralità: "Mi sembra che ...

Noovyis : ('L'intellettuale liberale è aperto verso chi non la pensa come lui'. Doccia gelata per Conte in arrivo anche dalla… - ViaEmilia771 : RT @renatoviola2: @bobocraxi Un grande intellettuale, è grazie ad un suo saggio che lessi più di 35 anni fa la “bibbia” di ogni liberal so… - And_Spaz : RT @mautortorella: È morto Luciano #Pellicani, grande intellettuale, direttore di #MondOperaio, testimone della possibilità di un pensiero… - renatoviola2 : @bobocraxi Un grande intellettuale, è grazie ad un suo saggio che lessi più di 35 anni fa la “bibbia” di ogni libe… - SilviaGiomi : RT @mautortorella: È morto Luciano #Pellicani, grande intellettuale, direttore di #MondOperaio, testimone della possibilità di un pensiero… -