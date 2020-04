Il sequel di Ancestors | The Humankind Odyssey ' sulla carta' è pronto | si tratta di

(Di lunedì 13 aprile 2020): Thedell'ex sviluppatore di Assassin's Creed, Patrice Desilets, ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica e degli utenti, ma ha comunque venduto abbastanza da consentire a Panache Digital di prendere in considerazione un.Parlando con Xbox Official Magazine (numero di maggio 2020), il creatore Patrice Desilets ha detto che c'; abbastanza materiale perché lo studio possa lavorare suiin futuro e che almeno un seguito sarebbe già. Siperò di capire "quando" inizierà lo sviluppo del gioco."Non abbiamo attraversato tutta l'evoluzione umana, quindi ci rimangono alcuni anni in cui ambientare i, perché il gioco termina circa due milioni di anni fa, quindi alla fine abbiamo ancora due milioni di anni da coprire ... quindi vedremo. Vedremo se faremo un seguito ...

Pubblicato in origine su PC, la Redazione di Everyeye vi ha parlato in maniera approfondita del titolo all'interno della sua recensione di Ancestors: the Humankind Odyssey, a cura del nostro Francesco ...