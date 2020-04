Il 14 aprile entra in vigore il nuovo Dpcm. Ecco cosa prevede

EmanuKant : RT @RoccoTodero: Domani entrerà il vigore il nuovo DPCM che prolunga le misure di contenimento sino al 3 maggio. Ecco cosa prevede. #COVI… - amArizona13 : RT @RoccoTodero: Domani entrerà il vigore il nuovo DPCM che prolunga le misure di contenimento sino al 3 maggio. Ecco cosa prevede. #COVI… - RoccoTodero : Domani entrerà il vigore il nuovo DPCM che prolunga le misure di contenimento sino al 3 maggio. Ecco cosa prevede.… - ilbassanese : Domani entra in vigore il nuovo decreto Conte: l’elenco aggiornato delle attività che dal 14 aprile potranno essere… - FEFE72 : RT @GiornaleVicenza: Domani entra in vigore il nuovo decreto Conte: l’elenco aggiornato delle attività che dal 14 aprile potranno essere ap… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile entra

Il Foglio

Entreranno in vigore domani, martedì 14 aprile, le ulteriori misure di contrasto al coronavirus adottate da Giuseppe Conte con il nuovo Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato scorso. Le ...Il problema del condizionamento negli ospedali è stato gestito per fronteggiare la legionella, che vive nell’acqua di deumidificazione. Non c’entra con il coronavirus, ma è per dire che gli ospedali ...