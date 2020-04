Giovanna Abate ha mentito a tutti | La segnalazione di un corteggiatore di Uomini e Donne

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 13 aprile 2020)sembra aver raccontato alcune bugie nei confronti dei suoi corteggiatori. Uno di loro in particolare, non riesce a accettarlo e la smaschera sul suo profilo Instagram. Arrivato tempi duri per la tronista diche, sembra essere goduta davvero poco il nuovo formato del talk show. Nelle ultime settima … L'articolohaLadi undiproviene da www.meteoweek.com.