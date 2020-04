Coronavirus, Rezza (Iss): “Per me il calcio non deve ripartire”. E’ polemica con la Lazio (Di lunedì 13 aprile 2020) Le dichiarazioni di Rezza (Iss) sulla ripartenza della Serie A: “Io opterei per uno stop fino a settembre”. ROMA – Le dichiarazioni di Gianni Rezza, direttore del dipartimento delle Malattie Infettive dell’Iss, sulla ripartenza della Serie A hanno creato non poche polemiche. Il professore ha bocciato l’ipotesi di una ripresa del campionato nelle prossime settimane. “La decisione spetta alla politica – ha detto nella consueta conferenza stampa – ma se dovessi dare un parete tecnico non lo darei favorevole. E’ uno sport che implica contatto e quindi un certo rischio di trasmissione“. E’ polemica con la Lazio A scatenare la polemica, però, una battuta del medico: “Da tifoso romanista manderei tutto a monte“. Parole che non sono piaciute alla Lazio con il portavoce del club, Arturo Diaconale, ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Rezza (Iss) : «Siamo ancora nella Fase 1 - direi no alla ripresa del campionato di calcio»

