Coronavirus, Rezza: “A maggio non arriveremo a contagi zero, il virus continuerà a circolare, non riaprire le scuole prima di settembre” (Di lunedì 13 aprile 2020) “Ci sono segnali positivi” ma “non c’è dubbio che siamo ancora in fase 1“. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “A maggio non arriveremo a zero contagi. Il virus non stoppera’ la sua circolazione. Forse a Wuhan ci sono riusciti prendendo misure incredibili, ma stanno comunque avendo casi di ritorno. Avremo una tendenza alla diminuzione, ma il virus continuera’ a circolare”, ha aggiunto Rezza, “dobbiamo essere pronti per la fase 2 in modo che quando si creeranno focolai dovremo essere bravissimi a contenerli e bloccarli” e, dunque, “la medicina del territorio andra’ rafforzata”. “Il virus circola, ci vuole cautela: sulla riapertura delle scuole non prima di settembre non posso che essere ... Leggi su meteoweb.eu Emergenza Coronavirus - Rezza : «Ripresa Serie A? Non sono favorevole»

