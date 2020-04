Coronavirus | il professor Aldo Masullo | “Il dopo sarà certamente molto più duro del

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 aprile 2020) 12 aprile, una delle menti più lucide della filosofia contemporanea, compie 97 anni. È il giorno di Pasqua, della celebrazione della rinascita, speriamo che sia di buon auspicio. Per tutti. L’anno scorso per il suo 96esimo Nino Daniele, Assessore alla Cultura, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, gli fece un sorpresone: una serie di cartoons animati: il Grande Vecchio che spiegava la filosofia alla volpe Sofia. E’ passato solo un anno, sembra un’altra epoca. Adesso ci ritroviamo tutti porcospini dotati di spine per mantenere le distanze ma, secondo la metafora del dilemma di Schopenhauer, desiderosi di calore umano. Anche in queste ore buie ile di Filosofia Morale alla Federico II di Napoli, continua ad essere un punto di riferimento, un modello di impegno critico per Napoli. Lo chiamano in tanti, ex allievi, giovani e meno ...