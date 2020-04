Call of Duty: Warzone protagonista di uno sketch con un improbabile streamer durante il Saturday Night Live (Di lunedì 13 aprile 2020) Saturday Night Live è in pausa da diverse settimane a causa dell'epidemia di COVID-19 attualmente in corso, ma lo spettacolo è tornato l'11 aprile per uno speciale episodio ospitato da Tom Hanks. Gli attori erano confinati nelle loro case ed il comico Mikey Day ne ha tratto il massimo con uno sketch dedicato ad un pessimo giocatore (e streamer di Twitch) alle prese con Call of Duty: Warzone.Nella parodia, l'improbabile creatore di contenuti "Cam Playz Dat" afferma di giocare al nuovo titolo Warzone, ma in realtà sappiamo tutti che è una modalità free-to-play di Call of Duty: Modern Warfare. Errore a parte, lo streamer è veramente pessimo a giocare: Cam Playz Dat critica chiunque lo uccida dopo ogni suo respawn, che è una tattica comunemente usata dagli spettatori di Twitch per uccidere chi sta facendo la diretta. durante tutta la diretta ... Leggi su eurogamer Call of Duty : Warzone - il Battle Royale free-to-play da 50 milioni di giocatori

Call of Duty Warzone è inarrestabile : superati i 50 milioni di giocatori

Call of Duty : Modern Warfare 2 Campaign Remastered : Recensione - Gameplay Trailer e Screenshot (Di lunedì 13 aprile 2020) Saturday Night Live è in pausa da diverse settimane a causa dell'epidemia di COVID-19 attualmente in corso, ma lo spettacolo è tornato l'11 aprile per uno speciale episodio ospitato da Tom Hanks. Gli attori erano confinati nelle loro case ed il comico Mikey Day ne ha tratto il massimo con unodedicato ad un pessimo giocatore (edi Twitch) alle prese conof.Nella parodia, l'creatore di contenuti "Cam Playz Dat" afferma di giocare al nuovo titolo, ma in realtà sappiamo tutti che è una modalità free-to-play diof: Modern Warfare. Errore a parte, loè veramente pessimo a giocare: Cam Playz Dat critica chiunque lo uccida dopo ogni suo respawn, che è una tattica comunemente usata dagli spettatori di Twitch per uccidere chi sta facendo la diretta.tutta la diretta ...

Eurogamer_it : Al Saturday Night Live #CallOfDutyWarzone è stato protagonista di un divertente sketch. - paolobitwo : lo so che quelli svegli si ritrovano a giocare su Call of Duty, ma in AllodsOnline? nessuno? :( - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Call of Duty (COD): Ghosts - PlayStation 4 editore Activision EUR 17.98 - amantecnologia : ??Grazie da tutto lo Staff per aver raggiunto gli 8.000 iscritti. Siamo felici che ogni giorno scegliete il nostro… - coucheravectoi : un giga e mezzo di aggiornamento di call of duty ma famme nu bucchin -