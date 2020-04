Audio choc dell’assessore positivo al Coronavirus: “Conte pezzo di m…” (Di lunedì 13 aprile 2020) L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, nella bufera per un Audio pieno di insulti contro Conte: “Se viene in Lombardia, ne prende tante…”. Hanno sollevato un vero e proprio polverone, anche e soprattutto sul web, le frasi dettate a un cellulare, dal letto di un ospedale, e indirizzate a una cerchia di … L'articolo Audio choc dell’assessore positivo al Coronavirus: “Conte pezzo di m…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Mattinzoli “Conte pezzo di mer*a - c*glione”/ Audio choc “Spero ne prenda tante e...”

Johnny Depp - audio choc dopo la lite con l’ex moglie – VIDEO

AMBER HEARD - JOHNNY DEPP LE FA CAUSA : "DIFFAMAZIONE"/ Spunta audio choc del 2015 (Di lunedì 13 aprile 2020) L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, nella bufera per unpieno di insulti contro Conte: “Se viene in Lombardia, ne prende tante…”. Hanno sollevato un vero e proprio polverone, anche e soprattutto sul web, le frasi dettate a un cellulare, dal letto di un ospedale, e indirizzate a una cerchia di … L'articolodell’assessoreal: “Contedi m…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IosonoScala : RT @Destradipopolo: LE DISPERATE GRIDA D’AIUTO DAI BARCONI ABBANDONATI IN MARE DA UN’EUROPA CRIMINALE: “CI SONO MORTI A BORDO, AIUTATECI”… - Destradipopolo : LE DISPERATE GRIDA D’AIUTO DAI BARCONI ABBANDONATI IN MARE DA UN’EUROPA CRIMINALE: “CI SONO MORTI A BORDO, AIUTATEC… - alegio957 : RT @anis_epis: Migranti, le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da 4 giorni. 'Ci sono morti a bordo, veniteci a prender… - Lucia05149332 : RT @anis_epis: Migranti, le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da 4 giorni. 'Ci sono morti a bordo, veniteci a prender… - giannicuzzani : RT @anis_epis: Migranti, le disperate grida d'aiuto dai barconi abbandonati in mare da 4 giorni. 'Ci sono morti a bordo, veniteci a prender… -

Ultime Notizie dalla rete : Audio choc Mattinzoli “Conte pezzo di mer*a, c*glione”/ Audio choc “Spero ne prenda tante e...” Il Sussidiario.net Audio choc dell’assessore positivo al Coronavirus: “Conte pezzo di m…”

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, nella bufera per un audio pieno di insulti contro Conte: “Se viene in Lombardia, ne prende tante…”. Hanno sollevato ...

Migranti da 56 ore mezzo al mare. Spunta l’audio dal barcone: “Morti a bordo, aiuto”

Una barca con 55 persone e un gommone con 71 migranti non hanno contatto con la piattaforma da ieri. Intanto, arriva l’audio choc in queste festività di Pasqua. Gommone migranti in mezzo al mare, ...

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, nella bufera per un audio pieno di insulti contro Conte: “Se viene in Lombardia, ne prende tante…”. Hanno sollevato ...Una barca con 55 persone e un gommone con 71 migranti non hanno contatto con la piattaforma da ieri. Intanto, arriva l’audio choc in queste festività di Pasqua. Gommone migranti in mezzo al mare, ...