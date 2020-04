Ancora una volta, ci salva la cassa integrazione (Di lunedì 13 aprile 2020) Per scongiurare fratture sociali, occorre ricorrere agli ammortizzatori sociali. E non vagheggiare la decrescita felice o il capitalismo di Stato.L'improvvisa crisi economica Covid-19 con il suo pesante impatto sulla struttura produttiva e occupazionale delle economie industrializzate rischia di determinare forti fratture sociali. Questo pericolo preoccupa oggi - giustamente - tutti i decisori politici.Ognuno per la sua parte cerca di costruire un fronte di difesa e di approntare azioni per mitigare queste fratture. Nondimeno, appare estremamente chiaro che le strategie nazionali non sono sufficienti e che solo strategie comuni e coordinate sono in grado di ridurre i tempi della crisi e permettono di disegnare rapide e più efficienti traiettorie di uscita. Le difficoltà dell'Unione Europea a costruire questa strategia pongono seri interrogativi sul futuro di questa ... Leggi su panorama Non si arresta l’aumento dei contagi e delle vittime. Ma continuano a calare i ricoveri. Rezza (Iss) : “Siamo ancora nella fase uno. C’è una tendenza alla diminuzione ma è lenta”

Non si arresta l’aumento dei contagi e delle vittime. Ma continuano a calare i ricoveri. Rezza (Iss) : “Siamo ancora nella fase uno. Cè una tendenza alla diminuzione ma è lenta”

Coronavirus - ancora una buona notizia : guarita anche la ragazza di San Salvatore (Di lunedì 13 aprile 2020) Per scongiurare fratture sociali, occorre ricorrere agli ammortizzatori sociali. E non vagheggiare la decrescita felice o il capitalismo di Stato.L'improvvisa crisi economica Covid-19 con il suo pesante impatto sulla struttura produttiva e occupazionale delle economie industrializzate rischia di determinare forti fratture sociali. Questo pericolo preoccupa oggi - giustamente - tutti i decisori politici.Ognuno per la sua parte cerca di costruire un fronte di difesa e di approntare azioni per mitigare queste fratture. Nondimeno, appare estremamente chiaro che le strategie nazionali non sono sufficienti e che solo strategie comuni e coordinate sono in grado di ridurre i tempi della crisi e permettono di disegnare rapide e più efficienti traiettorie di uscita. Le difficoltà dell'Unione Europea a costruire questa strategia pongono seri interrogativi sul futuro di questa ...

_Carabinieri_ : Torneremo ad abbracciarci e sarà ancora più bello, perché il tempo più importante è quello trascorso insieme a chi… - GiovanniToti : Siria a Milano, io a Genova, la prima #Pasqua separati. Ma ho voluto farle una sorpresa e le ho fatto consegnare a… - borghi_claudio : @m_spagna @sarracinus @MoonLuchy @MPenikas @NikTo89491298 @saldiacono @pvnndr @marioerdrago @kitta1979… - TheRenry : RT @LaNotiziaTweet: Non si arresta l'aumento dei contagi e delle vittime. Ma continuano a calare i ricoveri. Rezza (Iss): 'Siamo ancora nel… - NicKiappa : RT @malpassimo: Ma visto che siamo da record nei decessi in una sola regione e siamo ben lungi dal risolvere i problemi lì, perché non si c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Ancora una palestra in attività Sanzione pure a un giardiniere La Nuova Ferrara I carabinieri piombano durante la Via Crucis: il sindaco fra i sanzionati

dove il visitatore viene accolto da una bella immagine del centro storico con la scritta in sovrimpressione “Andrà tutto bene”. E i video, sino a poche ore addietro, erano ancora visibili online. A ...

Mes o non più Mes? L'Italia sta blindata a casa a Pasquetta, la battaglia è al governo e a Bruxelles

Cioè una opposizione descritta come “irresponsabile e in cattiva fede” e che Conte non si farà scrupoli di attaccare ancora. “Chi mi accusa di cose che non ho mai detto o fatto, sappia che sarà ...

dove il visitatore viene accolto da una bella immagine del centro storico con la scritta in sovrimpressione “Andrà tutto bene”. E i video, sino a poche ore addietro, erano ancora visibili online. A ...Cioè una opposizione descritta come “irresponsabile e in cattiva fede” e che Conte non si farà scrupoli di attaccare ancora. “Chi mi accusa di cose che non ho mai detto o fatto, sappia che sarà ...