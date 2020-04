Alda d'Eusanio aggredita da una donna, urla e insulti (VIDEO) (Di lunedì 13 aprile 2020) Disavventura per Alda d'Eusanio. Lo scorso sabato 11 aprile, l'opinionista ha dovuto fare i conti con un'aggressione ai suoi danni provocata (a quanto raccontato da lei) da una donna di origini sudamericane. Il fatto è avvenuto a pochi passi dalla sua abitazione a Roma, mentre portava a spasso il suo cane.Un'aggressione documentata con tanto di VIDEO pubblicato sul suo profilo Instagram. Alda rendeva noto lo stato di degrado nella quale versa il suo quartiere con un via vai di senzatetto ubriachi che, spesso e purtroppo, attaccano i passanti a male parole.Alda d'Eusanio aggredita da una donna, urla e insulti (VIDEO) 13 aprile 2020 16:36. Leggi su blogo Alda D’Eusanio aggredita e insultata. cosa è successo

“Sei una pu***”. Alda D’Eusanio - aggressione in strada. Il filmato choc : “Le ha dato un calcio”

Alda D'Eusanio - aggredita da una senzatetto / Video - "Ha preso a calci il mio cane" (Di lunedì 13 aprile 2020) Disavventura perd'. Lo scorso sabato 11 aprile, l'opinionista ha dovuto fare i conti con un'aggressione ai suoi danni provocata (a quanto raccontato da lei) da unadi origini sudamericane. Il fatto è avvenuto a pochi passi dalla sua abitazione a Roma, mentre portava a spasso il suo cane.Un'aggressione documentata con tanto dipubblicato sul suo profilo Instagram.rendeva noto lo stato di degrado nella quale versa il suo quartiere con un via vai di senzatetto ubriachi che, spesso e purtroppo, attaccano i passanti a male parole.d'da una) 13 aprile 2020 16:36.

zazoomblog : Alda D’Eusanio aggredita e insultata. cosa è successo - #D’Eusanio #aggredita #insultata. - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #13aprile Oggi si parla di: Beppe Fiorello: 'Chi prende l’auto per andare in gita è co… - bnotizie : Alda D`Eusanio, paura in strada: `Io e Mia aggredite da una senzatetto` - louiscyfere : Alda D'Eusanio aggredita da una senzatetto ubriaca: 'Il mio cane preso a calci' - Noovyis : (“Sei una pu***”. Alda D’Eusanio, aggressione in strada. Il filmato choc: “Le ha dato un calcio”) Playhitmusic -… -