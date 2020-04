(Di lunedì 13 aprile 2020) Nel, così come deciso dalla Giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti,e cartoleriei battenti il prossimo 20, e non il 14, così come avverrà in quasi tutti il Paese. La decisione è stata presa per consentire agli esercenti di adottare le misure di sicurezza necessarie ad evitare la diffusione del contagio.

enpaonlus : Roma, i tre piccoli falchi pellegrini escono dall'uovo nel Parco dei Castelli - repubblica : Coronavirus Roma, posti di blocco e strade deserte nel giorno di Pasqua [aggiornamento delle 14:02] - LaStampa : Corse di cavalli clandestine nelle strade deserte di Pasqua: 4 denunciati nel Lazio - PulitiElena : RT @fanpage: A Roma e nel Lazio le librerie riapriranno il 20 aprile - CDQLOstiense : Coronavirus: supermercati chiusi il 25 aprile e 1 maggio a Roma e nel Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nel

ROMA – La Gioventù per i Diritti Umani, in inglese Youth for Human Rights International (abbreviazione:YHRI) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 dalla dott.ssa Mary Shuttleworth, ...Rolfe, nato a Londra nel 1860 e morto a Venezia nel 1913, conosciuto come “Baron Corvo”, nome che egli stesso si diede, era un personaggio eccentico e difficile. Visse a Roma e in seguito a Palazzo ...