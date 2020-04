Un’idonea valutazione dell’usato per Huawei P10 Plus oggi 12 aprile

Leggi su optimagazine

(Di domenica 12 aprile 2020) Sembra essere chiaro il programma diper quanto concerne lo sviluppo software dei suoi smartphone, anche quelli più datati come nel caso diP10. Provando a scendere maggiormente in dettagli, emergono alcune interessanti considerazioni su questo device e per coloro che stanno pensando di acquistarlo o di venderlo. Come sempre avviene in questi casi, superando i due anni di vita, comincia ad essere caldo il mercato per chi vuole passare ad un nuovo dispositivo e chi, al contrario, è alla ricerca di qualche buona occasione. Qual è la giusta via di mezzo? Ho provato ad effettuare delle ricerche, provando ad approfondire il punto di vista dei due “schieramenti”, ma anche lo stato di salute dello smartphone con le prospettive di sviluppo software. Praticamente impossibile il tanto desiderato aggiornamento con EMUI 10, come del resto si ...