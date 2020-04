Pozzuoli, paziente positiva in corsia: reparto isolato, 7 contagiati tra infermieri e pazienti (Di domenica 12 aprile 2020) Il reparto di Medicina dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) è stato chiuso per la nottata per gli interventi di sanificazione, in seguito al passaggio di una donna risultata positiva al coronavirus; da un primo tampone era risultata negativa, mentre un secondo, effettuato all'Ospedale del Mare, aveva dato esito positivo. Nel reparto sono stati contagiati 5 operatori sanitari e due pazienti. Leggi su fanpage Coronarivus - un caso a Pozzuoli. Il sindaco : Paziente in isolamento - si cercano gli altri eventuali contagiati (Di domenica 12 aprile 2020) Ildi Medicina dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di(Napoli) è stato chiuso per la nottata per gli interventi di sanificazione, in seguito al passaggio di una donna risultataal coronavirus; da un primo tampone era risultata negativa, mentre un secondo, effettuato all'Ospedale del Mare, aveva dato esito positivo. Nelsono stati5 operatori sanitari e due pazienti.

