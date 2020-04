Papa Francesco propone un salario universale per i lavoratori più poveri

Leggi su tpi

(Di domenica 12 aprile 2020)unper ipiù“Voi,precari, indipendenti, del settore informale o dell’economia popolare, non avete uno stipendio stabile per resistere a questo momento… e la quarantena vi risulta insopportabile. Forse è giunto il momento di pensare a una forma di retribuzionedi base che riconosca e dia dignità ai nobili e insostituibili compiti che svolgete; unche sia in grado di garantire e realizzare quello slogan così umano e cristiano: nessun lavoratore senza diritti”. Lo scrivein una lettera, pubblicata oggi da Avvenire, diretta “ai fratelli e alle sorelle dei movimenti e delle organizzazioni popolari”. “Voi siete per me dei veri ‘poeti sociali, che dalle periferie dimenticate creano soluzioni ...