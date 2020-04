Mara Venier in lacrime a Domenica In | un abbraccio per tutti | soprattutto per le famiglie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 12 aprile 2020) Uova di Pasqua, Colomba in studio, un clima di pace e serenità anche per provare a entrare, in punta di piedi, nelle case degli italiani. Lo fa ogginella puntata di Pasqua diIN, forse una delle più difficili di questo periodo. La conduttrice è andata in onda anche oggi, in questacosì particolare perchè la sua missione, anche a Pasqua, è quella di portare un po’ di leggerezza nelle case. Le case degli italiani, le case dinoi che oggi, tra una fetta di Colomba e un pezzo di uovo di Pasqua, proviamo a guardare avanti! Ma le emozioni sono tante e, con il monologo che ha aperto la puntata diIN di oggi, 12 aprile 2020, non ha potuto trattenere leCOMMOSSA NELLA PUNTATA DI PASQUA DIIN Le parole diin questa puntata difficilissima: ...