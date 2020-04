La Pasqua ai tempi del Coronavirus

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 12 aprile 2020) La religione cristiana si basa su tre virtù teologali: fede, speranza e carità. Il Natale rappresenta la speranza di un mondo migliore e di una umanità in cammino verso una futuro migliore. La speranza è la virtù che dà senso alla vita, che dà gioia. Non è esclusiva dei cristiani ma, in maniera solo formalmente diversa, è presente in tutte le altre religioni, in molte filosofie, in molti movimenti politici e in molte etiche prettamente laiche. Dalla speranza nasce la carità. Infatti se uno vuole un mondo migliore, è naturale che cerchi di aiutare quelli che sono rimasti indietro. Quindi la carità, come la speranza, non è esclusiva dei credenti, né, a maggior ragione, dei cattolici. Lainvece è l’aspetto caratterizzante della fede cristiana. Usando un formalismo ...