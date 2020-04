Coronavirus Bari, Emiliano, 26 tonnellate di DPI acquistate dalla regione appena arrivate a Bari per proteggere medici, infermieri e operatori sanitari (Di domenica 12 aprile 2020) Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano ha appena scritto un post sulla sua pagina ufficiale spiegando quanto segue. Di seguito il post integrale. “Un cargo con 26 tonnellate di DPI, dispositivi di protezione individuale, è da poco arrivato in Puglia dalla Cina. I DPI saranno messi immediatamente a disposizione del nostro personale sanitario. Si tratta di acquisti della regione Puglia fondamentali per proteggere medici, infermieri e operatori sanitari. Il materiale acquistato dalla regione ha viaggiato su un Boeing 747-400F partito da Zenghzou (Cina), che ha fatto scalo a Novosibirsk (Russia) e a Milano Malpensa, per giungere alla volta di Bari dove è atterrato alle 15. Si tratta della quarta consegna di materiali acquistati dalla Protezione civile della regione Puglia, oggi pari a 26 tonnellate di DPI. Nei prossimi giorni è in programma ... Leggi su baritalianews Coronavirus Bari - Decaro a Conte - o arrivano i 5 miliardi o faccio lasciare i rifiuti per strada

Coronavirus Bari - da martedì aprono le librerie e il proprietario di una libreria a Decaro : "Non siamo supermercati. A rischio la nostra sicurezza "

