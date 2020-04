Calano per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Più basso numero di morti dal 18 marzo (Di domenica 12 aprile 2020) Calano ancora per il nono giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Dunque, ancora una buona notizia arriva dal puntuale bollettino della Protezione civile del 12 aprile 2020. Mentre sono complessivamente 102.253 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.984 rispetto a ieri. Sabato l'incremento era stato di 1.996. Dei 102.253 malati complessivi, 27.847 sono ricoverati con sintomi, 297 in meno rispetto a ieri - e 71.063 sono quelli in isolamento domiciliare. 34.211 le persone guarite, 1.677 più di ieri. Sabato l'aumento dei guariti era stato di 2.079. Sono invece 19.899 le vittime, con un aumento rispetto a ieri di 431. E' l'incremento più basso dal 18 marzo. Ieri l'aumento era stato di 619. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - ... Leggi su ilfogliettone Lombardia - 59.052 contagi e 10.621 morti per Coronavirus : “Calano decessi e ricoveri”

