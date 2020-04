Veglia Pasquale nella Notte Santa | stasera in diretta su Rai1

RaiUno : Su #Rai1 in mondovisione dalla Basilica di San Pietro i riti della #Pasqua con #PapaFrancesco: - questa sera… - LetiziaFirenze : Veglia Pasquale 11 aprile 2020 ore 21:30 - _collenews : A GUASTICCE VEGLIA E MESSA PASQUALE ONLINE Anche la benedizione delle uova sarà a distanza. L’appello del parroco:… - uffstampaTv2000 : RT @TV2000it: La veglia pasquale in diretta dalla basilica vaticana con #PapaFrancesco alle ore 21 su #Tv2000 (canale 28) @Avvenire_Nei @C… - maldinapoli : Ma il ministro indignato che voleva l'apertura delle chiese sa che in questo momento c'è l'ostensione della Sindone… -

Veglia Pasquale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Veglia Pasquale