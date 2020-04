«Scrivi 104»: il commovente modo della Lega Macerata per stare vicino a Salvini (Di sabato 11 aprile 2020) La pagina facebook della Lega di Macerata ha pubblicato, prendendolo per vero, un meme su Salvini che invita a scrivere 104 (come la legge sulle disabilità…) nei commenti dopo lo slogan: “Conte bugiardo peggio di Pinocchio. Se sei d’accordo con me Scrivi ‘104’ nei commenti”. La foto ha in effetti il simbolo della Lega per Salvini premier ma la scritta è stata aggiunta con un programma di fotoritocco. L’originale è stata pubblicata su Facebook da Matteo Salvini in occasione del suo 45esimo compleanno nel marzo 2018: la stessa immagine è stata utilizzata tempo fa per creare una falsa frase contro i napoletani mai detta dal Capitano. La Lega di Macerata ha successivamente rimosso il post, che nel frattempo si stava riempiendo di commenti che gli spiegavano che avevano pubblicato un’immagine fake. Ma anche di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 aprile 2020) La pagina facebookdiha pubblicato, prendendolo per vero, un meme suche invita a scrivere 104 (come la legge sulle disabilità…) nei commenti dopo lo slogan: “Conte bugiardo peggio di Pinocchio. Se sei d’accordo con me‘104’ nei commenti”. La foto ha in effetti il simboloperpremier ma la scritta è stata aggiunta con un programma di fotoritocco. L’originale è stata pubblicata su Facebook da Matteoin occasione del suo 45esimo compleanno nel marzo 2018: la stessa immagine è stata utilizzata tempo fa per creare una falsa frase contro i napoletani mai detta dal Capitano. Ladiha successivamente rimosso il post, che nel frattempo si stava riempiendo di commenti che gli spiegavano che avevano pubblicato un’immagine fake. Ma anche di ...

filippo_cescon : Se bestemmi o no sono affari tuoi, ma se scrivi le iniziali e basta per non bestemmiare, mi dispiace ma devono darti la 104 -

