Papa Francesco: "Oggi è l'ora più buia, ma non cediamo alla rassegnazione, dobbiamo sperare" (Di sabato 11 aprile 2020) Oggi e' "il giorno del grande silenzio", "l'ora piu' buia". Papa Francesco lo dice nel corso della veglia pasquale, in una San Pietro ancora una volta deserta per la pandemia di coronavirus. Il Papa traccia un parallelo tra lo stato d'animo dell'umanita' di oggi e quello delle donne alla vigilia della Resurrezione. "Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne in quel giorno", dice. "Come noi, avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia inattesa accaduta troppo in fretta. Avevano visto la morte e avevano la morte nel cuore. Al dolore si accompagnava la paura: avrebbero fatto anche loro la stessa fine del Maestro? E poi i timori per il futuro, tutto da ricostruire. La memoria ferita, la speranza soffocata. Per loro era l'ora piu' buia, come per noi".

