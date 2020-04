Nel Lazio 140 contagi, 74 nuovi casi a Roma. D’Amato: “Serve attenzione a Pasqua e Pasquetta” (Di sabato 11 aprile 2020) I dati di sabato 11 aprile registrano 140 nuovi contagi di coronavirus nella Regione Lazio, 33 guariti e 10 morti. Continuano i controlli nelle Rsa del territorio. "Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione nelle giornate di Pasqua e Pasquetta" ha commentato D'Amato. A Roma i nuovi casi sono 74. Leggi su fanpage Coronavirus - a Roma 74 nuovi casi. Dieci morti nel Lazio : le vittime salgono a 273

