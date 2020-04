L'ultimo Cristo... (Di sabato 11 aprile 2020) L'ultimo Cristo... Nella foto Ernesto "Che" Guevara ancora vivo circondato dai suoi carnefici che, dopo la foto-ricordo, lo uccisero a sangue freddo, tagliandogli anche le mani. So che il confronto con l'Altro (che gode della mia, laica ammirazione) potrebbe apparire blasfemo, ma non lo è. Perlomeno non é questa la mia intenzione. Anzi. Tuttavia, laicamente parlando, credo si possa dire che il "Che", visionario e vocato al martirio, sia stato l'ultimo (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google L'ultimo Cristo...

Ultime Notizie dalla rete : ultimo Cristo L’ultimo Cristo... AgoraVox Italia BENEDIZIONE URBI ET ORBI E SANTA MESSA PASQUA 2020/ Video messaggio di Papa Francesco

E infine, prima della Benedizione Urbi et Orbi, un ultimo pensiero ai questi giorni difficili ... seguendo l’esempio del Papa all’Altare della Cattedra della vuota Basilica di San Pietro. «La ...

"Dopo questa tempesta, ricostruiamo il mondo con giustizia e verità"

L'omelia del vescovo nella messa della Santa Pasqua. Con un pensiero particolare rivolto a chi nell'emergenza - medici, infermieri, sacerdoti, volontari - sta lottando o ha lottato in prima linea ...

