La verità sul Mes. Conte, Salvini, Meloni: ecco chi ha ragione (Di sabato 11 aprile 2020) Mes: Conte, Salvini e Meloni, chi dice il vero? La conferenza stampa del premier Conte ha scatenato numerose polemiche. Il punto cruciale della querelle è il MES, il fondo salva stati. Andiamo con ordine, iniziando dai post di Matteo Salvini e Giorgia Meloni che hanno scatenato la reazione di Giuseppe Conte. Matteo Salvini il 9 aprile 2020 alle 23.24, poco dopo la fine della riunione dell’eurogruppo, scrive: “9 aprile: il governo Conte approva il MES (e senza Eurobond)”. Fatto non corrispondente al vero, in quanto il MES è uno degli strumenti approvati e suggeriti dall’intera assemblea dell’eurogruppo per far fronte agli effetti economici della pandemia da Covid-19, ma non si tratta di uno strumento obbligatorio per gli Stati, né di uno strumento che è stato richiesto dall’Italia, almeno ad oggi. I paesi che lo ... Leggi su tpi La verità sul Mes. Conte - Salvini - Meloni : ecco chi ha ragione

Alessandra Amoroso - la verità sulla rottura : "Io e Stefano abbiamo provato a…"

