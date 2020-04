Gianmarco Onestini svela dettagli intimi della relazione con Adara Molinero | ‘In intimità

(Di sabato 11 aprile 2020)è una furia controdopo aver scoperto chat compromettenti e averla lasciata. Ecco le ultime dichiarazioni dell’ex gieffinocontroSembrava essere una bella storia d’amore quella nata traal Gran Hermano Vip 7 in Spagna. Lui l’ha corteggiata, lei ha lasciato il suo compagno, con il quale ha un bambino, Hugo Sierra. Tuttavia, traci sono stati molti scontri prima di arrivare all’inizio di una. Ma poche settimane dopohato sui social di aver scoperto dei messaggi con un ragazzo con il qualevoleva incontrarsi.ha lasciato immediatamente, dicendo di sentirsi totalmente preso in giro da lei. L’ex gieffino sta continuando a scagliarsi contro l’ex fidanzata. Ecco che cosa ha rivelato ...

Negli ultimi mesi a finire al centro dell’attenzione, come ben sappiamo, è stato Gianmarco Onestini. L’ex concorrente del GF Nip ha partecipato anche all’ultima edizione del Gran Hermano Vip in Spagna ...Gianmarco Onestini si scaglia contro la sua ex fidanzata Adara Molinero, colpevole di averlo tradito: l’ex gieffino svela dettagli relativi alla loro vita privata. Gianmarco Onestini diversi giorni fa ...