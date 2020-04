Coronavirus, plasma con anticorpi: in Puglia si parte (Di sabato 11 aprile 2020) “In Puglia non lasciamo nulla di intentato: tutte le notizie scientifiche diffuse dalla comunità dei ricercatori vengono verificate e nel caso si iniziano le sperimentazioni, come sta avvenendo per l’utilizzo del plasma con gli anticorpi dei guariti“: lo comunica il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Il protocollo clinico sperimentale (Protocollo di studio Regione Puglia – Studio interventistico per valutare l’efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19, nel trattamento delle forme moderate/severe di Covid-19), è stato approvato dal Comitato etico dell’Azienda ospedaliero universitaria del Policlinico di Bari e potrà essere applicato su tutto il territorio regionale negli ospedali individuati dal “Piano ospedaliero Sars-CoV-2”. ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Abruzzo : parte la sperimentazione con il plasma degli ex pazienti

Coronavirus - Kedrion : in 3-6 mesi terapia efficace con il plasma

Coronavirus : a Pisa sperimentazione del plasma dei pazienti guariti su malati critici (Di sabato 11 aprile 2020) “Innon lasciamo nulla di intentato: tutte le notizie scientifiche diffuse dalla comunità dei ricercatori vengono verificate e nel caso si iniziano le sperimentazioni, come sta avvenendo per l’utilizzo delcon glidei guariti“: lo comunica il presidente della RegioneMichele Emiliano. Il protocollo clinico sperimentale (Protocollo di studio Regione– Studio interventistico per valutare l’efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva conraccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19, nel trattamento delle forme moderate/severe di Covid-19), è stato approvato dal Comitato etico dell’Azienda ospedaliero universitaria del Policlinico di Bari e potrà essere applicato su tutto il territorio regionale negli ospedali individuati dal “Piano ospedaliero Sars-CoV-2”. ...

Il protocollo clinico sperimentale (Protocollo di studio Regione Puglia – Studio interventistico per valutare l'efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti ...

Il protocollo clinico sperimentale (Protocollo di studio Regione Puglia - Studio interventistico per valutare l'efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti ...

Il protocollo clinico sperimentale (Protocollo di studio Regione Puglia – Studio interventistico per valutare l’efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti ...Il protocollo clinico sperimentale (Protocollo di studio Regione Puglia - Studio interventistico per valutare l’efficacia e la sicurezza della immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti ...