Coronavirus, Pasqua in ospedale, i dottori organizzano videochiamate con le famiglie: nonno ai suoi nipotini: “Ho il casco perché sono un astronauta” (Di domenica 12 aprile 2020) Molte persone sono costrette a trascorre le festività Pasquali in ospedale, a lottare contro il Coronavirus. Al Policlicnico di Tor Vergata di Roma da giorni si sono ormai attrezzati per far comunicare i familiari con i pazienti, per tentare di annullare le distanze in questo periodo che dovrebbe essere di festa e riunione. “Ho una lista di tutti parenti dei malati con i loro numeri, sono decine. Li chiamo tutti i giorni. Tablet e cellulare per loro sono come una finestra su questo reparto, spesso riusciamo a farli parlare ed e’ quello che vogliamo fare per tutti, laddove e’ possibile, anche nel giorno di Pasqua”, spiega Francesca Alfonsi, psicologa alla terapia intensiva del Policlinico. La psicologa sorride dietro la mascherina, mentre dal cellulare che ha in mano scorre il video della famiglia di Elisabetta, che in diretta parla con mamma ... Leggi su meteoweb.eu Pasqua 2020 : il profondo significato ai tempi del Coronavirus - i proverbi e le tradizioni più note

Coronavirus - il messaggio pasquale di Elisabetta II : "Pasqua è la luce che supera l'oscurità"

