Antonio Scurati, chi è il noto scrittore milanese di adozione (Di sabato 11 aprile 2020) Chi è lo scrittore e docente Antonio Scurati: carriera e curiosità sul noto narratore, dagli esordi al successo e ai casi letterari. Nato a Napoli nel 1969, lo scrittore e docente Antonio Scurati è cresciuto a Venezia e si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Milano. Leggi anche –> Gaetano Cappelli, chi è … L'articolo Antonio Scurati, chi è il noto scrittore milanese di adozione è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 11 aprile 2020) Chi è loe docente: carriera e curiosità sulnarratore, dagli esordi al successo e ai casi letterari. Nato a Napoli nel 1969, loe docenteè cresciuto a Venezia e si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Milano. Leggi anche –> Gaetano Cappelli, chi è … L'articolo, chi è ildiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lucy_esposito : RT @giacaless: Ai miei alunni che dicono 'Non mi piace leggere' consiglio sempre Antonio Scurati, Il sopravvissuto. Non è recente ma, una v… - CasaLettori : RT @giacaless: Ai miei alunni che dicono 'Non mi piace leggere' consiglio sempre Antonio Scurati, Il sopravvissuto. Non è recente ma, una v… - adelestancati : RT @giacaless: Ai miei alunni che dicono 'Non mi piace leggere' consiglio sempre Antonio Scurati, Il sopravvissuto. Non è recente ma, una v… - giacaless : Ai miei alunni che dicono 'Non mi piace leggere' consiglio sempre Antonio Scurati, Il sopravvissuto. Non è recente… - alice_cosm : RT @ConilSud: Oggi #11aprile alle 18.10 su @RaiTre ultima puntata di #romanzoitaliano, dedicata alla Lombardia. @annalenabenini incontrerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Scurati Antonio Scurati, chi è il noto scrittore milanese di adozione ViaggiNews.com Romanzo italiano Annalena Benini intervista Scurati, Doninelli, Helena Janeczek e Permunian

Nella quarta puntata, in Lombardia, in una Milano moderna frequentata da artisti e intellettuali, Annalena Benini incontra Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega con M. Il figlio del secolo. I ...

Scurati: "Mai come quest'anno ricordare la Liberazione ha un profondo significato"

L'opinione dell'autore di 'M: il figlio del secolo', primo volume di una trilogia dedicata alla figura di Benito Mussolini, con il quale ha vinto il Premio letterario 'Strega'.

Nella quarta puntata, in Lombardia, in una Milano moderna frequentata da artisti e intellettuali, Annalena Benini incontra Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega con M. Il figlio del secolo. I ...L'opinione dell'autore di 'M: il figlio del secolo', primo volume di una trilogia dedicata alla figura di Benito Mussolini, con il quale ha vinto il Premio letterario 'Strega'.