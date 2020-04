Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

Microfono di De Luca guasto e sistema in tilt : sospesa la seduta del Consiglio regionale sul coronavirus

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Stanziati 5 milioni di euro per coloro che, a causa della sospensione del tirocinio o del pra… - TgLa7 : #coronavirus, #Rcs: Cairo si azzera il compenso per i 4 mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. L'importo di 500mil… - crocerossa : Sono oltre 75mila i servizi effettuati dalla CRI sin dall'inizio dell'emergenza #Covid19 in più di 300 comuni itali… - CroceRossaSusa : RT @crocerossa: Sono oltre 75mila i servizi effettuati dalla CRI sin dall'inizio dell'emergenza #Covid19 in più di 300 comuni italiani per… - Alien1it : Da un estremo all' altro. Mentre tutto il mondo è terrorizzato dal #CoronaVirus e sta in blocco, mentre in Italia S… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus, la web app per fare la spesa da casa evitando assembramenti La Stampa Coronavirus: il progetto, realtà virtuale contro stress medici e infermieri

Roma, 29 apr. - La realtà virtuale in soccorso di medici e infermieri impegnati in prima linea contro il coronavirus per aiutarli a prevenire e superare stress e ansie provocati dall'emergenza sanitar ...

Crisi Covid19, a Ischia la protesta di hotel e ristoranti: chiavi dei locali consegnate ai sindaci

