La Juve mette in quarantena l’Under 23: Ronaldo non si può ammalare (Di venerdì 28 febbraio 2020) E’ di ieri la notizia del primo contagio di Coronavirus nel calcio. Si tratta, come raccontato, di un giocatore della Pianese. Aveva avvertito i primi sintomi sabato, dopo il viaggio in pullman con la squadra, nell’hotel di Alessandria dove alloggiava il gruppo prima della gara di campionato contro la Juventus Under 23. L’attaccante non ha partecipato alla partita, ma ha pranzato con la squadra. Poi è tornato a casa, dove, ieri notte, è arrivato il responso: positivo al Coronavirus. Ora i giocatori della Pianese sono in quarantena preventiva, in attesa delle analisi dell’Iss. Ieri non si è tenuto l’allenamento, anche perché ci sarebbe un altro giocatore asintomatico e un terzo con malesseri analoghi. Sono però scattate tutte le precauzioni del caso. L’albergo in Piemonte dove ha alloggiato la squadra è stato chiuso per sanificazione, mentre anche la ... Leggi su ilnapolista

DIRETTA/ Lione Juve ntus (risultato finale 1-0) : si mette male per i bianconeri! : DIRETTA Lione Juventus , risultato live e streaming video tv: formazioni ufficiali, quote, orario e cronaca partita per l'andata degli ottavi di Champions League, al Parc Olympique Lyonnais

Juve - Nedved ammette : «Aouar? È un giocatore interessante» : Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Lione Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro il Lione, valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. AOUAR – «Aulas ha detto che verrà alla Juve ? Ha fatto una battuta perché è molto amico del nostro presidente. Noi seguiamo tutti i ...

Juve -Inter a porte chiuse - Sky pronta a trasmetterla in chiaro su Tv8. Disponibili anche Rai e Mediaset : La risposta spetta alla Lega Calcio. Il match di Torino e gli altri previsti nel Nord si giocheranno senza spettatori a causa delle restrizioni imposte dal governo per l’emergenza coronavirus

Serie A - Mediaset si candida per trasmettere Juve -Inter : Anche Mediaset si è candida ta a trasmettere la diretta in chiaro di Juventus-Inter, in programma domenica sera, e per le altre partite di Serie A che saranno disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. La notizia è stata riportata dall’ANSA, che l’ha appresa da fonti di Cologno Monzese. La candida tura del Biscione […] L'articolo Serie A, Mediaset si candida per trasmettere Juve-Inter è stato realizzato da Calcio ...

Mercato Juve ntus - Paratici mette nel mirino il difensore : il punto : Mercato Juventus – La Juventus starebbe già pianificando la prossima stagione. I bianconeri al momento guardano anche in Serie A con un profilo della Roma finito recentemente sul taccuino di Paratici . Il dirigente della Juve studia la strategia per strappare il centrale al club capitolino. Trattativa fattibile viste le richieste al quanto dispendiose del giocatore ai giallorossi. Mercato Juve, piace Smalling: Paratici al lavoro Secondo le ...

Juve ntus - Chiellini mette l’Inter nel mirino : il 1° marzo vuole essere titolare : Giorgio Chiellini è rientrato in campo dopo sei mesi nella sfida contro il Brescia. Il prossimo match con la Spal può aiutarlo a "salire di condizione" ma il difensore della Juventus ha chiesto al tecnico di essere "provato" in un'amichevole perché ha un obiettivo: essere pronto per la gara scudetto contro l'Inter.Continua a leggere

Ora l’Uefa mette nel mirino le plusvalenze “fittizie” : in Italia rischia la Juve ntus : Il Manchester City è solo l’inizio. L’Uefa ha deciso di porre un freno alla proliferazione patologica delle cosiddette plusvalenze fittizie, il sistema che per mette di rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario e in generale di “bonificare” i bilanci gonfiando le cifre dei trasferimenti dei giocatori. In pratica chi è a rischio riesce ad aggirare il problema con cessioni “tattiche” che vanno a ...

Milan Juve - Salvini contro Valeri : “Poteva mettere la maglia bianconera” : Le polemiche post Milan Juve non si placano: Salvini attacca Valeri , arbitro della semifinale di andata di Coppa Italia, gettando benzina sul fuoco. La gara si è conclusa con un pareggio di 1-1, con i gol di Rebic e di Cristiano Ronaldo. Matteo Salvini è da sempre un grande tifoso rossonero e ha commentato la sfida tra la sua squadra del cuore e i campioni d’Italia in carica. L’ex ministro ha pubblicato un post su Instagram in cui si ...

Conte ammette : «Scudetto? Dipenderà dalla Juve ma si può sognare» – VIDEO : Conferenza stampa Conte : le parole del tecnico dell’Inter sulla possibilità di vincere lo scudetto contro Juve e Lazio Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della possibilità che l’Inter vinca lo scudetto. Ecco le parole del tecnico nerazzurro dopo il derby vinto. «No, no, me lo hanno chiesto… Sicuramente è un sogno per noi, ma anche per la Lazio, per l’Atalanta e la Roma. Stiamo ...

Fantacalcio - Verona- Juve ntus : chi mettere? : Dopo il recupero della gara tra Lazio e Verona di mercoledì torna la Serie A con la 23a giornata e quindi il Fantacalcio , che come sempre accompagnerà il weekend calcistico di milioni di appassionati. Il sabato sarà infuocato, con la gara tra Juventus e Verona che premette scintille.I bianconeri, infatti, devono guardarsi le spalle dall’attacco della Lazio, sempre in agguato per il primo posto, che da utopia è diventato un obiettivo. Difficile, ...

Tuttosport : Pogba il ritorno - un’operazione da 250 milioni “che la Juve può permettersi” : Pobga alla Juve ntus, il ritorno . Un’operazione da 250 milioni di euro al centro di una serie di valutazioni, nessuna di queste tecnica. Quanto costa Pogba ? Quanto peserebbe sui bilanci bianconeri? Se lo chiede Tuttosport , per il quale “ci sono tre fattori che influenzeranno la valutazione del cartellino. Il primo è che il Manchester United ha già acquistato un virtuale sostituto”, Bruno Fernandes, per 80 milioni . Quindi, il ...

Pogba lancia messaggi alla Juve ntus : “vado dove mi vogliono bene”. E Mino Raiola ci mette il carico da undici : Paul Pogba ha detto ai compagni di squadra del Manchester United di voler lasciare il club in estate. Il 26enne centrocampista ha avuto a che fare con parecchi infortuni alla caviglia in questa stagione, scendendo in campo solo per pochi minuti. Il Real Madrid e la Juventus sono ancora interessate al francese anche se il prezzo resta alto. Fonti di spogliatoio hanno detto ai Manchester Evening News che “la testa di Pogba non è ...

Moggi : “La Juve dà fastidio - mettere in mezzo gli arbitri è tipico di chi perde” : Un altro intervento importante relativo alle polemiche post Juve ntus-Fiorentina. E’ quello di Luciano Moggi , ex DG della Vecchia Signora che ha parlato a ‘Radio Bianconera’ analizzando la gara dello Stadium, gli episodi del rigore e le affermazione del patron viola Commisso. Lapo Elkann: “Caro Commisso le auguro ogni bene e quando vuole le offro una fiorentina cotta” Paolo Bonolis al veleno: “ Juve ogni anno è così, ...

Commisso attacca ancora la Juve : “Nedved irrispettoso - non si può mettere contro me!” : Commisso attacca ancora la Juve . Il presidente della Fiorentina lo ha fatto a Tgr Rai Toscana, ha detto che trova irrispettoso il comportamento di Nedved dal quale si aspettava delle scuse. Chiede alla Federazione che tutti i club abbiano uguale trattamento senza favoritismi e poi sottolinea che non è lo scemo venuto dall'America. L'articolo Commisso attacca ancora la Juve : “Nedved irrispettoso , non si può mettere contro me!” ...

Piccinini vs Nedved “Lui che fa la morale?”/ Pistocchi “Non metterti contro la Juve” : Piccinini vs Nedved “Lui che fa la morale?”. Querelle a distanza fra l'ex giornalista Mediaset e il vice presidente della Juventus

napolista : La Juve mette in quarantena l’Under 23: Ronaldo non si può ammalare Dopo la positività al coronavirus per i giocato… - MarcoRobledi : @pisto_gol Le quotidiane vergogne quali sono? Quando scrivi che la UEFA ha tolto il pareggio, non capendo che era l… - yutomanga : RT @cody53250131: @yutomanga @NonSoloJuve Poi quando Giovanni Guardala, a bordocampo Juve, arriva ad ammettere: “io ho l’impressione che la… -