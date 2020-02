Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2020 ore 11:30 (Di martedì 11 febbraio 2020) Viabilità DEL 11 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER FORMELLO E IL BIVIO PER LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; DISPOSTA CHIUSURA DEL TRATTO INTERESSATO, CON TRAFFICO DEVIATO VERSO L’USCITA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE PRIMA PORTA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN DIREZIONE Roma; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI GROTTE CELONI LA CIRCOLazioNE E’ INTERROTTA TRA TORRENOVA E BORGHESIANA; SERVIZIO REGOLARE MA CON RIDUZIONI ... romadailynews

