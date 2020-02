Ultime Notizie Roma del 11-02-2020 ore 13:10 (Di martedì 11 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale per l’informazione dal dal mondo a due o tre mesi per il primo test del vaccino contro il coronavirus secondo tratto un piccolo numero di persone per verificarne la sicurezza lo ha detto in una intervista Anthony Fauci fra i più celebri del mondo direttore dell’Istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive stiamo lavorando con l’azienda biotecnologiche a moderna E con la coalition for epidemic Fauci aggiunto che ci sono elementi per sostenere che il nuovo coronavirus possa essere trasmesso anche per via asintomatica Ossia da chi pur avendo l’equazione mostra ancora i sintomi in generale la maggior parte del virus si trasmette quando qualcuno ai sintomi ma con il nuovo coronavirus ha rilevato sembra esserci una trasmissione asincronaIntanto in Italia la forza sul nuovo coronavirus ha lasciato a 14 giorni il limite ... romadailynews

RobertoBurioni : Tra pochi minuti a @chetempochefa prima del Tg2 per le ultime notizie sul coronavirus - GoalItalia : Mavididi boom ?? La Juventus ha un gioiello in casa ?? - SkyTG24 : Coronavirus, oltre 1000 morti in Cina e 42mila contagi. DIRETTA -