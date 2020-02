Ubriaco Massacra di Botte La Moglie e La Minaccia: “Ti Butto dal Settimo Piano” (Di martedì 11 febbraio 2020) Nelle scorse ore, si è verificato un caso di violenza domestica. Un uomo ha Massacrato di Botte la Moglie, l’ha trascinata verso la finestra e l’ha Minacciata di buttarla giù. È quanto è successo in un appartamento al Settimo piano di un palazzo, situato nel quartiere Aurelio, a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è tornato a casa attorno alle ore 6:00, in evidente stato di ubriachezza. Per ragioni ignote, ha iniziato a insultare e prendere a pugni la Moglie. Poco dopo, l’ha trascinata verso la finestra e le ha detto: “Ti Butto sotto“. La donna è stata però salvata da uno dei figli. Il bimbo ha aperto la porta di casa ed è andato in pigiama dalla nonna, che abita poco distante. L’anziana, dopo aver saputo quanto stava accadendo, ha chiamato le forze dell’ordine. Immediato l’intervento di due volanti, una pattuglia ... youreduaction

