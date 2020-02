'Tsunami' di caldo sull'Italia, temperature oltre i 20 gradi (Di martedì 11 febbraio 2020) Sarà una giornata decisamente calda, quella di oggi, su molte regioni Italiane. Sarà primavera, sarà caldo anomalo. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 25 C in Sicilia e diffusamente i 20 C al Nordovest. Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa che questa ondata di caldo anomalo è dovuta sia alla presenza dell'anticiclone che soffia aria mite soprattutto al Centrosud sia a quella di venti miti occidentali in tutta Italia. Motivi diversi invece per il Nordovest dove sarà il Fohn a riscaldare il clima con temperature molto vicine ai 20 C (se non anche di piu') a Torino, a Cuneo e su molte zone del Piemonte. Di fatto il clima sarà primaverile anche sul resto d'Italia. temperature massime tra 15 e 18 C sono attese sul resto delle città come ad esempio a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Bari, Palermo e fino a 22 C in Puglia. Già da domani ... agi

