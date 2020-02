Torino, notificati i primi ricorsi al Tar per i Daspo in Curva Primavera (Di martedì 11 febbraio 2020) Torino, notificati i primi ricorsi al Tar per i Daspo recapitati ai tifosi della Curva Primavera in occasione della gara con l’Inter Non accenna a placarsi l’eco degli avvenimenti, e dei successivi provvedimenti, in Curva Primavera in occasione di Torino Inter. Con i primi ricorsi al Tar contro i 75 Daspo recapitati a tifosi granata che sono stati notificati in queste ore. Tra le infrazioni imputate ai sostenitori in questione ci sarebbero le code saltate ai tornelli, il mancato rispetto del posto assegnato secondo i biglietti ed anche la presunta contestazione alla squadra nel giorno del derby contro la Juventus. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Torino notificati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Torino notificati