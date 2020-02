The Division 2: Warlords of New York, trapelano i dettagli della nuova espansione prima dell'annuncio ufficiale di Ubisoft (Di martedì 11 febbraio 2020) L'espansione "Warlords of New York" di The Division 2 è trapelata prima dell'annuncio ufficiale di Ubisoft previsto nella giornata di oggi.L'account Twitter ufficiale di The Division 2 ha parlato di "grandi novità" che saranno annunciate oggi, ma sembra che i contenuti di questo annuncio siano già trapelati. Come notato dagli utenti Reddit "HandsomeRalph" e "gustavonerdz", l'annuncio di oggi sarà correlato alla prima parte del DLC del secondo anno di The Division 2, che sarà intitolato "Warlords of New York".Un teaser trailer per l'espansione è stato inizialmente messo online da Ubisoft Latin America, ma, come potete vedere di seguito, il nome di questo trailer è stato in seguito modificato.Leggi altro... eurogamer

