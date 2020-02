Sequestrata a Napoli società di intermediazione legata a clan Cesarano (Di martedì 11 febbraio 2020) La guardia di finanza di Torre Annunziata (Napoli) e il nucleo investigativo dei carabinieri della cittadina campana hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti della 'Engy Service', una società di intermediazione operante nel mercato dei fiori. L’attività investigativa ha evidenziato che la società in questione era da considerarsi geneticamente e strutturalmente una vera e propria 'impresa di camorra' costituita dal clan Cesarano e amministrata da Antonio Martone e Giovanni Esposito, entrambi attualmente in carcere. Il sequestro preventivo di oggi, nell'ambito dell'operazione 'Monopoly', ha riguardato le quote societarie, il complesso aziendale e tutti i beni riconducibili alla 'Engy Service', che nel 2018 aveva raggiunto un volume d'affari di quasi 2 milioni di euro. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

