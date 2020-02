Sabrina Salerno svela cosa è accaduto dietro le quinte di Sanremo 2020 e la gaffe delle scale (Di martedì 11 febbraio 2020) Tra le compagne di viaggio di Amadeus nel corso del 70esimo Festival di Sanremo, Sabrina Salerno è stata una fantastica conferma. Perfettamente a suo agio sul palco che le ha regalato parte del suo successo, ha palesato agli spettatori di Sanremo uno straordinario esempio di professionalità e di naturalezza. L’incidente delle scale, affrontato con il sorriso, ne è chiara dimostrazione. Il motivo della difficoltà nel scendere le da molti temute scale del teatro Ariston è da ricondurre, come rivelato dalla Salerno stessa (che sul palco nel corso della serata di mercoledì 5 febbraio non ha nascosto il suo desiderio di togliere i tacchi), a un crampo al piede. La cantante di Boys (Summertime Love), archiviata l’esperienza come co-conduttrice di Sanremo 2020, ha condiviso con i suoi follower Instagram un divertente ‘dietro le quinte’ del Festival. Sul suo profilo, ... dilei

