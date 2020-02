Prescrizione, Boschi: “Difficile che si arrivi a un punto d’incontro” (Di martedì 11 febbraio 2020) Il governo è diviso sul tema Prescrizione: da un lato c’è l’accordo tra Pd-M5s sul lodo Conte bis, dall’altro l’opposizione di Italia Viva, con l’ultimo annuncio di Maria Elena Boschi. Dopo la riunione dei gruppi di Camera e Senato di Italia Viva, infatti, non si è giunti alla mediazione. Nel frattempo, inoltre, arriva l’attacco di Nicola Zingaretti a Italia Viva, accusata di essere diventata “estremista”. Nella serata di lunedì, invece, il focus della discussione si è spostato sulla minaccia di Renzi di lanciare una mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Prescrizioni, per Boschi è difficile “Difficile che si arrivi a un punto d’incontro” sul lodo Conte bis e sulla Prescrizione: è questo il commento a caldo di maria Elena Boschi dopo la riunione di Italia Viva. Infatti, come ha più volte ribadito il leader di Iv, ... notizie

fattoquotidiano : Prescrizione, Boschi: “Lasciamo aperta la porta a un punto d’incontro, ma ora mi sembra difficile. Conte bis non è… - EmilioBerettaF1 : Prescrizione, Boschi: 'Difficile che si arrivi a un punto d'incontro, non può essere il Conte bis' - gstelluti : RT @uzupetru: ?? ?? ?? ?? VOLANO STRACCI ?? ?? ?? ?? #Prescrizione: #zingaretti perde le staffe e attacca #ItaliaViva(renzi, boschi, paperino, pl… -