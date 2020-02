Oscar 2020: Steve Martin e Chris Rock svelano cosa è mancato quest'anno: "La vagina" (Di martedì 11 febbraio 2020) Steve Martin e Chris Rock hanno fatto ridere la platea degli Oscar 2020 puntando il dito sull'assenza di candidature femminili nella regia e di attori afroamericani. Nel loro intervento comico agli Oscar 2020, Steve Martin e Chris Rock sono tornati a occuparsi della polemica sulle candidature tutte al maschile dei registi svelano cosa è mancato quest'anno: "La vagina". I due comici americani hanno riscaldato l'atmosfera del Dolby Theatre con un esilarante intervento comico che ha messo il dito nella piaga delle polemiche per l'assenza di candidate nella categoria miglior regista. Nel corso del monologo Steve Martin ha esclamato: "Penso che manchi qualcosa quest'anno". Al che Chris Rock ha risposto prontamente: "Vagine." I due comici hanno inoltre sottolineato l'assenza di importanti candidature per star afroamericane. Parlando della ... movieplayer

