Napoli, fibra ottica superveloce i sei comuni dell’hinterland (Di martedì 11 febbraio 2020) La fibra ottica avvolge Napoli e le città che formano la sua grande area urbana. Dal confine col Casertano al Miglio d’Oro, oltre al capoluogo sono già 6 le località servite da una infrastruttura a “prova di futuro”. Nei comuni di Acerra, Casoria, Melito, Mugnano, Portici e San Giorgio a Cremano è infatti già disponibile la rete di telecomunicazioni interamente in fibra ottica targata Open Fiber, una vera e propria autostrada digitale capace di restituire agli utenti una connessione al web sicura e stabile. Una rete direttamente al servizio di cittadini, imprese e Pubblica amministrazione. L’avvio dei servizi di connettività è un primo passaggio dei piani di cablaggio messi a punto dall’azienda guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa: nei prossimi mesi, grazie a un investimento diretto di oltre 24 milioni di euro, saranno coperte circa ... ildenaro

