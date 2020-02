MARIO BRUNELLO, “Sonate e Partite per violoncello piccolo solo”, 2CD (Arcana/Outher Music France) (Di martedì 11 febbraio 2020) MARIO BRUNELLO ha registrato in prima mondiale il ciclo completo delle Sonate e Partite per violino solo di Bach (BWV 1001-1006) per l'etichetta francese Arcana, che fa parte del gruppo discografico belga Outher Music, finanziatore del progetto, ed è distribuita in Italia da Talea (Baverio, Verbania) di Donatella Buratti. La prima mondiale si riferisce allo strumento utilizzato: un violoncello piccolo a quattro corde, una copia esatta di un esemplare di Nicola e Girolamo Amati del (...) - Recensioni / Musica feedproxy.google

BigariniS : @moroni_mario @Cucinelli Mario ,ma Brunello sta bene?se cita Confucio...... - moroni_mario : #coronaviruse la lettera dell'imprenditore-umanista Brunello @Cucinelli: 'Amico cinese, il Creato ci ricompenserà..… - yskeisei : J.S.Bach “Sonatas & Partitas for violoncello piccolo”: Mario Brunello (2018) -