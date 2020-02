Luciana Colnaghi: chi è la mamma del cantante Morgan (Di martedì 11 febbraio 2020) Luciana Colnaghi è la mamma del cantante Morgan, di recente salita alla ribalta dopo l’intervento telefonico durante la puntata del 10 febbraio di Vieni da Me, mirato a prendere le difese di suo figlio dopo la querelle con Bugo a Sanremo. Luciana Colnaghi: chi e cosa ha detto a Vieni da Me la madre di Morgan La madre di Morgan, Luciana Colnaghi, ha cercato di entrare in contatto con la redazione del programma Vieni da Me, dopo che il comportamento del cantante era stato ampiamente condannato dai presenti in studio. “Io da mamma devo difendere mio figlio perché lui ha dedicato la vita alla musica” ha detto al telefono con Caterina Balivo. “Se ha fatto degli errori li ha fatti anche perché è stato messo in condizione di farli. Io non so tutto quanto perché non sono riuscita a parlare con mio figlio. Tutte le volte io faccio la mamma con lui. Lo sgrido e gli dico se ... italiasera

