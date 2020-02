L’invasione delle locuste mette in ginocchio l’Africa (Di martedì 11 febbraio 2020) Lo sciame di locuste che ha colpito il Kenya e la Somalia nelle scorse settimane ha continuato a spostarsi negli ultimi giorni, raggiungendo i territori meridionali del Kilimangiaro, l’Uganda e la Tanzania. Dopo aver devastato i raccolti della regione di Meru danneggiando irreparabilmente le risorse alimentari del Kenya, lo sciame di locuste adesso sta diventando un pericolo anche fuori dal Corno d’Africa, ampliando la portata del danno alla popolazione africana. Come già sottolineato, lo sciame di locuste in questione ha una estensione pari a quella di una metropoli europea come Parigi, con gli insetti in grado di mangiare gli approvvigionamenti giornalieri di 35mila persone. Ed in una situazione come quella africana, con la crisi alimentare alle porte e la carenza di rifornimenti, la portata dei danni assume dimensioni ancora maggiori. Nel tentativo di respingere ... it.insideover

