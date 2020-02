Jenny De Nucci da Limbiate a Don Matteo 12, la vedremo dal 3 marzo su Rai Uno (Di martedì 11 febbraio 2020) Jenny De Nucci tornerà protagonista in tv dal prossimo 3 marzo nella nuova stagione di Don Matteo. La giovanissima attrice di Limbiate (compirà 20 anni a maggio), già protagonista de “Il collegio” e di “Un passo dal cielo”, ha recitato anche nella fiction televisiva più amata dagli italiani. Dal 3 marzo inizieranno le sue apparizioni in “Don Matteo 12”, dove interpreterà i panni di Alice. La nuova stagione della fiction con Terence Hill e Nino Frassica, è iniziata il 9 gennaio scorso su Rai Uno e tornerà sugli schermi dal prossimo 20 febbraio, dopo due settimane di pausa per il Festival di Sanremo e le semifinale di Coppa Italia. su Il Notiziario. ilnotiziario

