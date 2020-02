“Io e Pago abbiamo un accordo”. Serena Enardu svela a Paola Di Benedetto cosa è successo sotto la capanna (Di martedì 11 febbraio 2020) La decima puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con la sfuriata di Pago e Serena. Tutto è iniziato con l’ingresso del fratello del cantante, Pedro Settembre, che non si è mostrato molto entusiasta del riavvicinamento tra i due, mostrando a Pago anche i like che Serena ha messo a due foto di Alessandro, l’ex tentatore di Temptation Island che durante il reality delle tentazioni si è avvicinato pericolosamente alla Enardu. Nella notte Pago, ancora provato dal forte scontro avuto in puntata con Serena, si è avvicinato alla compagna per chiarire. “Mi dispiace vederti così, io a mio fratello ho detto che mi interessa che sto bene con te adesso ed è la verità, però mettiti nei miei panni, preferivo che avessi messo un like a chiunque altro”.



Serena, senza trattenere le lacrime dalla tensione, esclama “Ma io non mi sento sbagliata perché so ... caffeinamagazine

