Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 17-21 febbraio 2020: Luciano scopre chi è il vero padre di Federico (Di martedì 11 febbraio 2020) Dalle anticipazioni de Il Paradiso Delle Signore 4 emergono nuove verità che sconvolgono la famiglia Amato. Mentre Luciano scopre chi è il vero padre di Federico, uno sciopero rischia di mandare all’aria la nuova collezione targata Paradiso. Nel dettaglio, gli spoiler Delle puntate della daily soap in onda su Rai 1 da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio. anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 4: Luciano furioso con Silvia Luciano, dopo aver scoperto che Federico non è suo figlio, si assenta da casa per due giorni. Finita questa pausa di silenzio, il ragioniere decide di telefonare a Silvia. Prima di partire per l’Expo ’61, Vittorio informa le Veneri che per quella settimana il loro referente sarà Marta. Cosimo si rende conto di essere davvero innamorato di Gabriella e confessa tutto a Riccardo. Dopo un lungo confronto con Silvia, Luciano scopre chi è il vero padre di ... kontrokultura

KontroKulturaa : Il Paradiso Delle Signore 4 anticipazioni 17-21 febbraio 2020: Luciano scopre chi è il vero padre di Federico - - AlbertoContu12 : @paolaxmi #lipogiro #perdono/s Assoluzione #allarmante Virus Stomaco Chiuso #vicolo Stretto (da una) Morsa(per) Pr… - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: “Essi (gli #infedeli ndr) devono essere #uccisi o #crocefissi e le loro mani ed i loro piedi tagliati dalla parte oppos… -