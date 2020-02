Il Mobile World Congress 2020 non si farà? Decisione finale il 14 febbraio (Di martedì 11 febbraio 2020) C'è la possibilità concreta che il Mobile Wolrd Congress non si farà affatto e dunque non prenderà il via il prossimo 24 febbraio a cuasa della diffusione del coronavirus. Una Decisione davvero drastica in tale direzione potrebbe essere presa a breve da parte dell consiglio di GSMA, l'associazione degli operatori di telecomunicazione e di tante società tecnologiche che organizza da anni la nota conferenza a Barcellona, in Spagna. Già da giorni appare evidente il seguente scenario: seppur confermato, proprio il Mobile World Congress rischia di essere disertato. Tanti brand hanno comunicato la loro intenzione di non partecipare al convegno spagnolo per non mettere in pericolo i propri dipendenti da un'eventuale esposizione al contagio del coronavirus. Tra i più noti marchi c'è LG, Sony ma anche Amazon e un gran numero di altri brand. Anche Samsung poi sembrerebbe intenzionata a ... optimaitalia

gqsbTrends_Es : Se esta buscando 'barcelona mobile world congress', con una score zc=552 - francesco_frenk : Delirio defezioni al Mobile World Congress causa coronavirus: - Sony - LG - ZTE - Ericsson - TCL - Intel - NVIDIA… - wordweb81 : Il #MobileWorldCongress 2020 non si farà? Decisione finale il 14 febbraio -